Armie Hammer stapt alweer uit filmproject na kannibalisme-schandaal

Toen hij ‘Shotgun Wedding’ achter zich liet, zei hij echter: “Ik ga niet reageren op deze belachelijke beweringen, maar gezien deze valse en bedrieglijke aanvallen op me, kan ik mijn kinderen nu niet achterlaten om vier maanden een film op te nemen in de Dominicaanse Republiek. Lionsgate steunt me hierin en ik ben ze daar erg dankbaar voor.”

Hammer zit momenteel in een lastig parket. De afgelopen weken doken namelijk heel wat berichtjes op die van de acteur zouden komen, waarin hij het onder meer over kannibalisme en verkrachting heeft. Ook ex-vriendinnen leken de echtheid van die berichtjes te bevestigen. “Hij zei dat hij m’n ribben wilde breken, ze op de barbecue wilde leggen en opeten”, vertelde ex Courtney Vucekovich (30) bijvoorbeeld. “Als ik een sneetje in mijn hand had, vond hij het leuk om eraan te zuigen of het bloed te likken.”