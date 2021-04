Armie Hammer speelt niet mee in Broadway-stuk: “Ik moet me focussen op mezelf en mijn gezondheid”

Ook op het toneel zal je hem voorlopig niet aan het werk zien. De acteur heeft aangekondigd dat hij niet te zien zal zijn in het Broadway-stuk ‘The Minutes’. “Ik heb genoten van elke seconde dat ik aan ‘The Minutes’ werkte", klinkt het in een verklaring. “Maar nu moet ik me op mezelf en mijn gezondheid focussen, in het belang van mijn familie. Daarom zal ik niet opnieuw naar Broadway gaan met de productie."

Het team van ‘The Minutes’ houdt het in een reactie op: “Armie blijft een gewaardeerde collega voor iedereen die op en naast het podium met hem gewerkt heeft aan ‘The Minutes’. We wensen hem het beste en respecteren zijn beslissing." Normaal gezien zou ‘The Minutes’ al in maart vorig jaar in première moeten gaan, maar corona gooide roet in het eten. In principe zou het in 2021 dan toch te zien moeten zijn.