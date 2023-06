Armie Hammer kussend gespot in Italië met ex-lief Lisa Perejma

Wilfried Hendrickx, echtgenoot van Ghislaine Nuytten, overlijdt anderhalf jaar na zijn geliefde

Gewezen Humo-journalist Wilfried Hendrickx is op 76-jarige leeftijd overleden. “Hij was een uitstekende interviewer, een begenadigde stilist en een tomeloze persoonlijkheid. Wilfried ging gebukt onder het verdriet sinds de dood van Ghislaine Nuytten begin vorig jaar”, zo laat Humo weten. De liefde van zijn leven herdacht hij in zijn ontroerende boek ‘Vaarwel Ghislaine’. Over het gemis sprak hij in een interview met ‘Primo’.