Armie Hammer heeft een nieuw lief gevonden, ondanks kannibalisme-schandaal

CelebritiesDe Amerikaanse acteur Armie Hammer (34) heeft dan toch een nieuwe vriendin gevonden. Dat ondanks de hardnekkige geruchten over kannibalisme-fantasieën en misbruik die over hem de ronde doen.

Wie de jonge, blonde dame precies is, is nog niet duidelijk. Wel had ze een gezellig etentje samen met de acteur, in de buurt van het strand. Armie verblijft nog steeds op de Kaaimaneilanden, waar ook zijn ex-vrouw Elizabeth Chambers woont met hun twee kinderen. “Hij gedroeg zich alsof hij absoluut geen zorgen had", aldus een getuige. “Hij is blijkbaar erg charmant, want zelfs met dit schandaal boven zijn hoofd wist hij nog een nieuw lief te strikken.”

Vreemd, want Hammer wordt er namelijk van beschuldigd dat hij verschillende vrouwen zou hebben aangezet tot seksuele handelingen waarbij ze zich niet comfortabel voelden. “Hij kerfde zijn initialen in mijn dijbeen en zoog aan het bloed”, aldus één van zijn exen. “Hij vroeg me doodserieus of ik één van mijn ribben chirurgisch wilde laten verwijderen, zodat hij ze op kon eten”, zegt een andere.

Intussen heeft Hammer al zijn film- en tv-werk stopgezet. Vorige maand raakte bekend dat hij niet meer te zien zou zijn in ‘Gaslit’, een nieuwe tv-reeks voor de Amerikaanse zender Starz. Eerder stapte hij al uit het filmproject ‘Shotgun Wedding’, waarin hij samen met Jennifer Lopez zou acteren. Vermoedelijk werd hij ook ontslagen als hoofdrol in een tv-reeks over ‘The Godfather’. “Ik kan op dit moment gewoon niet verantwoorden dat ik mijn kinderen maanden aan een stuk achterlaat om te gaan filmen”, aldus Hammer in een statement dat zijn gebrek aan werk moet verklaren. Het lijkt echter veel serieuzer dan dat, want ook zijn agentschap, WME - een van de grote spelers in Hollywood - heeft hem intussen laten vallen.

LEES OOK