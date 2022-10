Armie Hammer aangeklaagd door kredietkaartmaatschappij: acteur heeft 67.000 dollar aan schulden

Een insider heeft namelijk aan het Amerikaanse ‘TMZ’ laten weten dat Armie Hammer zo’n 67.000 dollar (67.200 euro) aan schulden heeft bij de kredietkaartmaatschappij. Het zou gaan om een rekening die hij deelt met zijn voormalige partner Elizabeth Chambers. Volgens de bron in kwestie zal de zaak herbekeken worden wanneer de scheiding tussen het ex-koppel volledig rond is. De gedeelde rekening zou al sinds 2011 bestaan.

Verschillende plaatsen

Armie Hammer werd de afgelopen maanden al op verschillende plaatsen gespot. Zo ging er een gerucht de ronde dat de 36-jarige acteur aan het werk was op de Kaaimaneilanden. Hammer zou er als conciërge gewerkt hebben in een hotel. Ondanks verschillende foto’s ontkenden zowel de woordvoerder van Hammer als de eigenaar van het resort dat de acteur er aan het werk was.

Niet veel later raakte bekend dat de omstreden acteur, die beschuldigd wordt van onder meer kannibalisme en seksueel misbruik, onderdak gevonden had bij Robert Downey Jr.. In juni beweerde een insider in een reactie aan ‘Vanity Fair’ dat Armie Hammer samen met zijn kinderen tijdelijk mocht intrekken bij de Amerikaanse producer. Ook Elizabeth Chambers, met wie de acteur in het verleden een relatie had, zou ook aanwezig zijn geweest.