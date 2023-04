Ariana Grande reageert op kritiek dat ze te dun is: “Je weet soms niet wat andere mensen meemaken”

KIJK. Ariana Grande stelt haar fans gerust in video

“Ik combineerde antidepressiva met alcohol. Daarnaast at ik ook nog eens ongezond”, klinkt het verder nog in de video. “Jullie denken misschien dat ik er toen gezond uitzag, maar eigenlijk was ik heel slecht bezig. Het ging toen helemaal niet goed met me.” De zangeres maakte verder ook nog duidelijk dat ze zich eigenlijk helemaal niet hoeft te verantwoorden. Ook spoort ze haar fans aan om in de toekomst wat beter na te denken vooraleer ze vragen beginnen te stellen over het uiterlijk van anderen. “Je weet soms niet wat andere mensen meemaken.”