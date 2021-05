Ariana Grande krijgt wassen beeld

Het beeld van de popster wordt, volgens Billboard, eerst nog uitgeleend aan het historische Roosevelt Hotel dat ook op de Hollywood Boulevard gevestigd is. In het logement kunnen fans een speciaal arrangement boeken waarmee ze zo vaak ze willen op de foto kunnen gaan met de wassen versie van Ariana. Wanneer de actie voorbij is, verhuist het beeld naar het museum.

In 2019 kreeg de wereldster al een wassen beeld in Londen, al was de zangeres daar niet echt blij mee. Hoewel Ariana’s beeld haar kledingstijl had en zelfs een van haar bekende poses nabootste, vonden haar fans dat er toch ‘iets’ mis was en dat de ster precies aan de drugs was. “Kunnen we het hier even over hebben”, schreef ze nadien onder de onthulling van haar beeld.