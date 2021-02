Ariana Grande haalt twintigste Guinness World Record

Vorige week kondigde Guinness World Records aan dat Ariana Grande er een nieuw record bij heeft: de artiest met de meeste nummers die op de eerste plaats in de Billboard Hot 100 binnengekomen zijn. Ondertussen stonden al vijf van haar nummers op de eerste plek in de hitlijst. Daarmee heeft Ariana haar twintigste record binnengehaald. Indrukwekkend, vindt de organisatie. “Wat haar laatste prestatie zo ongelofelijk maakt, is dat ze op dit moment de enige artiest uit de geschiedenis is, die daarin geslaagd is. Haar triomfen zijn het resultaat van de ongelofelijke stappen die ze in de entertainmentindustrie genomen heeft, en dat begon al in haar tienerjaren."

De records van Ariana

1. Vaakst gestreamd nummer op Spotify in één week (vrouw): ‘7 Rings’, met 71.467.874 streams

2. Meeste volgers op Spotify (vrouw): meer dan 54 miljoen volgers

3. Eerste solo-act die tegelijkertijd de drie eerste plaatsen in een Amerikaanse hitlijst bezet: met ‘7 Rings’, ‘Break up with Your Girlfriend, I’m Bored' en ‘Thank U, Next’. Enkel The Beatles slaagden daar ook in.

4. Snelste hattrick van singles op de eerste plaats in de Britse hitlijsten door een vrouwelijke artiest: in 98 dagen haalden ‘Thank U, Next’, ‘7 Rings’ en ‘Break up with Your Girlfriend, I’m Bored’ de eerste plek.

5. Meeste gelijktijdige nummers in de Amerikaanse Top 40 door een vrouwelijke artiest: op 23 februari 2019 had Ariana 11 nummers in de Top 40: ‘7 Rings’, ‘Break up with Your Girlfriend, I’m Bored’, ‘Thank U, Next’, ‘Needy’, ‘NASA’, ‘Imagine’, ‘Bloodline’, ‘Ghostin’, ‘Fake Smile’, ‘Bad Idea’ en ‘In My Head’.

6. Eerste vrouwelijke artiest die zichzelf vervangt op de eerste plaats in de Britse hitlijsten: ‘7 Rings’ werd na drie weken vervangen door ‘Break up with Your Girlfriend, I’m Bored’.

7. Meest gestreamde nummer op Spotify in één week: 71.467.874 streams voor ‘7 Rings’.

8. Eerste vrouwelijke artiest die zichzelf twee keer vervangt op de eerste plaats in de Britse hitlijsten: Na ‘7 Rings’ en ‘Break up with Your Girlfriend, I'm Bored’ kwam opnieuw ‘7 Rings’ op de eerste plaats in de hitlijst. Ariana is nog maar de tweede die daarin slaagt, na The Shadows in 1963.

9. Meest populaire tattoo van Eevee: een foto die Ariana van haar Pokemon-tatoeage op Snapchat postte, werd door 12.146 fans goedgekeurd.

10. Muzikant met de meeste abonnees op YouTube (vrouw): 41,1 miljoen abonnees.

Volledig scherm Ariana Grande © AFP

11. Meeste MTV VMA-nominaties voor beste samenwerking: 6 nominaties, net zoveel als Rihanna.

12. Meeste volgers op Instagram voor vrouwelijke muzikante: meer dan 219 miljoen volgers.

13. Meeste volgers op Instagram voor een vrouw: meer dan 219 miljoen volgers.

14. Vaakst gestreamde album door een vrouwelijke artiest in één week (USA): Het album ‘Thank U, Next’ werd 307 miljoen keer gestreamd. De 12 nummers van het album werden samen 166.408.992 keer gestreamd.

15. Vaakst gestreamde album door een vrouwelijke artiest in één week (UK): ‘Thank U, Next’ werd 59 miljoen keer gestreamd.

16. Vaakst gestreamde popalbum in één week (USA): 307 miljoen keer gestreamd. Dat is een stuk beter dan de vorige recordhouder Ed Sheeran, wiens ‘÷ (Divide)’ ‘slechts’ 126,7 miljoen keer werd gestreamd.

17. Meest gestreamde nummer in één week door een vrouwelijke artiest in de hitlijsten van Billboard: ‘Thank U, Next’ werd 93.800.000 keer gestreamd.

18. Meeste maandelijkse luisteraars op Spotify voor een vrouw: 76.729.036 maandelijkse luisteraars.

19. Meest gestreamde act op Spotify (vrouw): de nummers van Ariana zijn al 21,6 miljard keer gestreamd op Spotify. ‘7 Rings' en ‘thank u, next’ zijn het populairst, met respectievelijk 1,32 miljard en 1,22 miljard streams.