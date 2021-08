Ariana Grande geeft virtuele Fortnite-concerten

Celebrities Mel B heeft het opnieuw aan de stok met haar ex Stephen Belafonte

9:24 Mel B (46) wil in de toekomst graag meer tijd doorbrengen met haar 9-jarige dochter Madison en daar heeft het Spice Girls-gezicht duidelijk veel voor over. De zangeres maakte het namelijk duidelijk dat ze het niet eens is met de opvoeding van haar ex Stephen Belafonte (46). Mel B beweert immers dat Stephen een videogesprek had met hun dochter terwijl er op de achtergrond halfnaakte vrouwen aan het dansen waren.