Ariana Grande en Dalton Gomez uit elkaar wegens “te verschillend”, vastgoedmakelaar is al maanden aan het daten met andere vrouwen

Twintigja­ri­ge vrouw opgepakt na dood kleinzoon Robert De Niro

Twee weken na de dood van Leandro, de negentienjarige kleinzoon van acteur Robert De Niro, arresteerde de politie naar verluidt de schuldige. Volgens The New York Post was de twintigjarige Sofia Haley Marks degene die Leandro de drugs verkocht die hem fataal werden.