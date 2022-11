Arcade Fire-zanger Win Butler wederom beschuldigd van seksueel wangedrag

De anonieme getuige - met als pseudoniem Sabina - beweert dat ze drie jaar lang een seksuele relatie had met Butler. Een relatie die startte in 2015, toen Butler 35 jaar oud was en Sabina 22. De vrouw geeft toe dat ze destijds in een relatie was, maar dat dat de zanger niet deerde. Voor hem draaide het alleen om de seks.

Maar al snel was er sprake van een ongelijke machtsverhouding. Butler werd naar verluidt steeds agressiever binnen hun seksuele relatie en Sabina voelde zich er niet langer comfortabel bij. “Ik had al snel door dat ik vooral moest doen wat hij wilde. Ik deed dingen waar ik me niet goed bij voelde, maar die ik toch deed omdat hij dat graag wilde”, getuigt ze.

Tweede keer

In augustus 2022 werd de zanger ook al beschuldigd van seksueel wangedrag. Vier vermeende slachtoffers - die tussen 18 en 23 jaar waren toen de incidenten plaatsvonden - deden anoniem hun verhaal. In 2015 zou de zanger zonder toestemming zijn hand in de broek van een vrouw hebben gestoken. Ook zou hij de vrouw hebben gezoend zonder dat zij dat wilde. Een andere vrouw stelt dat Butler om naaktfoto’s vroeg en ongevraagd seksueel getinte berichten stuurde, waaronder foto’s van zijn geslachtsdeel. Ook nadat de vrouw aangaf dat zij daar niet van gediend was, bleef de zanger doorgaan.

Met de twee andere vrouwen kwam het tot seksuele ontmoetingen, zowel online als fysiek. Een vrouw genaamd Sarah vertelt dat de zanger haar onder druk zette om seksuele videogesprekken te voeren: “Ik voelde me misselijk elke keer dat ik het deed”, vertelde ze. Een vrouw met de naam Fiona getuigde dat ze naar aanleiding van het seksuele contact met Butler een poging tot zelfmoord heeft gedaan. “De last van het feit dat ik alles geheim moest houden, constant mijn behoeften opzij schoof om hem te bevredigen, gebrek aan grenzen en het schuldgevoel om de andere vrouw te zijn, werd te veel om te negeren.”

Ontkenning

In een reactie aan Pitchfork heeft Butler de buitenechtelijke relaties (red. Hij is al sinds 2003 is getrouwd met zijn bandlid Régine Chassange) toegegeven. Maar hij ontkent dat er sprake is geweest van dwang. “Ik heb nog nooit een vrouw tegen haar wil aangeraakt”, stelt hij. “Ik ontken fel elke suggestie dat ik mezelf aan een vrouw heb opgedrongen of seksuele gunsten heb geëist. Hoewel deze relaties allemaal met wederzijds goedvinden waren, spijt het me heel erg voor iedereen die ik met mijn gedrag heb gekwetst.”

LEES OOK: