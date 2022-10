Antonio Banderas: "Hartaanval was beste wat me ooit is overkomen”

“Die hartaanval was één van de beste dingen die me ooit is overkomen. Kennelijk kan dat: iets doet zich voor als slecht, maar gaat over in iets goeds. Ik zag al die zaken waar ik me altijd zo druk om maak één voor één wegvallen”, vertelt Banderas, die in 2017 getroffen werd door een hartaanval. Er werden drie stents in zijn kransslagaders geplaatst. “En wat er dan overblijft: familie, mijn dochter. En niet mijn beroep, maar mijn roeping.”