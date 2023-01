Anthony Hopkins viert 47 jaar zonder alcohol: “Ik had wellicht niet lang te leven”

Anthony Hopkins, vooral bekend van films als ‘Hannibal’ en ‘The Silence of the Lambs’, heeft naar goede gewoonte een bijzondere eindejaarsboodschap gedeeld op sociale media. In een video vertelt hij aan zijn volgers dat het inmiddels 47 jaar geleden is dat hij kampte met een alcoholverslaving. “Ik bedoel deze boodschap niet zwaarmoedig, maar hopelijk is het behulpzaam”, start hij het filmpje. “47 jaar terug zat ik in een wanhopige situatie. Ik had wellicht niet lang te leven. Ik stelde vast dat er echt iets mis was met mij en ontdekte dat ik een aandoening had die alcoholisme en verslaving heette”, besluit hij.