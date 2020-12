Anthony Hopkins viert 45 jaar zonder alcoholverslaving: “Kan nog altijd niet geloven dat ik niet jong gestorven ben”

CelebritiesHet was dinsdag 45 jaar geleden dat Anthony Hopkins besloot een andere weg in te slaan en aan zijn alcoholverslaving te werken. De acteur, die donderdag 83 wordt, stond daarbij stil in een video op Instagram.

Hopkins geeft toe dat hij aan het begin van zijn carrière erg moeilijk was om mee te werken, vanwege zijn verslaving. “Het begon als een normale gewoonte binnen de theaterwereld: acteurs drinken. Maar ik dronk te veel. Ik was geen toffe collega, want ik had meestal een kater op de set. Ik was walgelijk, en je kon me voor geen haar vertrouwen. Ik schrik er soms nog altijd van dat ik zo’n succesvolle carrière heb gehad, want ergens had ik verwacht dat ik zou sterven toen ik nog als jongeman in Wales woonde. Ergens dronken in een goot.”

“45 jaar geleden kreeg ik plotseling een wake-upcall”, zegt hij vandaag in een video. “Een stemmetje in mijn hoofd vroeg me: wil je blijven leven of wil je doodgaan?”, vertelde Sir Anthony over die bewuste dag, in een periode waarin hij “hard op weg naar rampspoed” was. “En ik zei: ik wil leven. Op dat moment voelde ik zo’n opluchting. En mijn leven is sindsdien geweldig, ook al heb ik soms ook mijn slechte dagen en twijfels.”

De acteur stak zijn volgers ook nog een hart onder de riem na “een moeilijk jaar waarin zoveel mensen verdriet hadden”. Hij geeft ook toe dat hij nog steeds slechte dagen heeft; dat het niet altijd even makkelijk is om tegen zijn verslaving te vechten. Tegen zijn jongere fans zei hij: “Geef niet op. Vandaag is de morgen waar je je gisteren zoveel zorgen om maakte. Wees dapper, en je zal de kracht vinden in je leven. Zo heb ik het ook altijd volgehouden.”

Aan het einde van de video wenste de Oscarwinnaar zijn volgers een gelukkig nieuwjaar, en voorspelde dat 2021 een beter jaar wordt.

