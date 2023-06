Anouk viert één jaar huwelijk met Dominique: “Voor altijd”

Anouk en Dominique trouwden op 11 juni 2022 voor de ogen van zo’n 40.000 fans tijdens haar concert in het Malieveld in geboortestad Den Haag. Het jawoord kwam er nadat Anouk Dominique ten huwelijk had gevraagd. “Hij is heel loyaal, hij gelooft echt in het huwelijk. Hij is heel gemotiveerd om daar het beste en het mooiste uit te halen”, zei ze toen over hem.