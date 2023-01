Anne Hathaway steelt de show tijdens feestje in Parijs: “Met haar wil je uitgaan”

CelebritiesMensen op sociale media dromen weg door de dansmoves van Anne Hathaway (40). De actrice was aanwezig op een feest in Parijs, georganiseerd door het modehuis Valentino. Op beelden is te zien hoe Anne een leuke tijd beleeft en zingt en danst op heel wat bekende nummers. Aanwezigen deelden de beelden op het internet en heel wat mensen lijken er geen genoeg van te krijgen. “Ze ziet er perfect uit, ik wil met haar uitgaan”, schrijft iemand bij een video op TikTok.