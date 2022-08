Anne Hathaway krijgt hoofdrol in fanfictiefilm over niemand minder dan Harry Styles

FilmAnne Hathaway (39) zal hoofdrol spelen in ‘The Idea of You’, een film die gebaseerd is op het gelijknamige fanfictieboek over Harry Styles (28).

Anne Hathaway zal de rol spelen van Sophie, een 40-jarige gescheiden moeder wiens man haar verliet voor een jongere vrouw. Nadat haar voormalige echtgenoot een uitstapje met hun 15-jarige dochter naar Coachella (Amerikaans muziekfestival) annuleert, redt Sophie het weekend door zelf met haar dochter mee te gaan. Al snel ontmoet ze daar de 24-jarige Hayes Campbell (losjes gebaseerd op Harry Styles). Hij is de zanger van de populairste boyband ter wereld, August Moon (lees: One Direction). Vervolgens mondt het moeder-dochterweekend uit in een wervelende, levensveranderende romance.

Het verhaal van de film is gebaseerd op Robinne Lee’s populaire debuutroman dat dezelfde naam draagt als de film: ‘The Idea of You’. Toen Lee het boek schreef, had ze oorspronkelijk niet de intentie om Styles als haar muze te gebruiken. “Het moest een verhaal worden over een vrouw die de 40 nadert en problemen ondervindt met haar seksualiteit. Want dat is het moment waarop de maatschappij vrouwen begint af te schrijven”, vertelt Lee aan ‘Vogue’. De schrijfster vervolgde: “Toen ik in de 20 was kreeg ik heel wat rollen aangeboden. Ik speelde zelfs mee in ‘Fifty Shades of Grey’. Maar ik merk dat ik steeds minder rollen kan vastkrijgen naarmate ik ouder word. Je bent niet meer het vriendinnetje, je bent ook nog niet de knappe oudere vrouw. Je bent gewoon...de moeder.” Heel wat van die frustraties verwerkte Lee in haar, intussen vijf jaar oude, debuutboek.

(Lees meer onder de foto.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Robinne Lee (@robinnelee) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Harry Styles als inspiratie

Het idee om het hoofdpersonage verliefd te laten worden op een jonge popster, kwam er op een late avond tijdens het scrollen op YouTube.

“Een paar jaar geleden, toen mijn echtgenoot op zakenreis was, zat ik ‘s avonds op mijn laptop wat muziek op te zoeken. Toen kwam ik bij het gezicht van een jongeman (red. Harry Styles) die meezong in een boysband (red. One Direction) waar ik nooit eerder aandacht aan besteedde. Zijn gezicht was zo perfect, dat het me volledig van mijn melk bracht. Zijn uiterlijk was als kunst voor mij”, vertelde de schrijfster in 2017 tijdens een interview met blogger Deborah Kalb. Na wat opzoekwerk, ontdekte Lee dat Harry Styles vooral relaties had met oudere vrouwen. En dat gegeven paste perfect in het plaatje van haar toen nog opborrelende verhaal over een vrouw van in de 40.

LEES OOK: