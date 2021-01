Anne Hathaway: “Ik haat het wanneer iemand mijn voornaam gebruikt”

“Kunnen we het even over m’n naam hebben?” vraagt Anne Hathaway aan het begin van een interview voor ‘The Tonight Show’. “Alsjeblieft, noem me Annie", zegt ze. “Iedereen noemt me zo." De actrice legt daarop uit dat ze haar voornaam haat en het verschrikkelijk vindt als iemand haar zo noemt. Al heeft ze dat wel aan zichzelf te danken. “Toen ik veertien jaar oud was, deed ik een commercial”, legt ze uit. “Ik kreeg m’n lidkaart van de Screen Actors Guild’ en ze vroegen me: ‘Wat wil je dat je naam wordt?’ En ik antwoordde: ‘Mijn eigen naam. Mijn naam is Anne Hathaway’. Op dat moment leek het de juiste keuze, maar het kwam niet bij me op dat mensen me voor de rest van m'n leven ‘Anne' zouden noemen."

De actrice voegt eraan toe dat bijna niemand in haar privéleven haar zo noemt. “De enige die me Anne noemt is mijn moeder, en ze doet het alleen maar wanneer ze écht kwaad op me is", klinkt het. “Dus telkens wanneer iemand m'n naam roept, denk ik dat ze naar me gaan schreeuwen." Ze vraagt dus iedereen in haar omgeving om haar niet met Anne aan te spreken. “Het past gewoon niet. Ik ben een Annie." Hoe je de actrice dus moet aanspreken? Annie is een goede optie, maar er zijn nog mogelijkheden. “Mensen noemen me Miss H of Hath. Maar voel je vrij, noem me zoals je wil, als het maar niet Anne is."