Anna Wintour reageert op ophef rond Vogue-foto Kamala Harris

Op de fel bekritiseerde cover prijkt Harris in een zwart pak en draagt ze sneakers, haar trouwe Converse All Stars. De achtergrond toont groen-roze gedrapeerde gordijnen, die doen denken aan de achtergrond van een klassieke ‘high school prom night’-foto. De huidskleur van Harris zou daarbij volgens critici bewust lichter zijn gemaakt. “Onprofessioneel en slordig”, was het oordeel van heel wat mensen, zeker omdat Huffington Post-journalist Yashar Ali liet uitschijnen dat de bekritiseerde cover niet de foto gebruikt die Vogue en Team Harris overeenkwamen. Op die professioneler ogende foto is Harris in een poederblauw pak van Michael Kors op een okergele achtergrond te zien. Uiteindelijk gebruikte Vogue die foto voor het onlinenummer, nadat hoofdredactrice Anna Wintour besloot om voor het printmagazine het beeld met Harris’ iconische All Stars te gebruiken. Zonder team Harris daarvan op de hoogte te brengen.

In een statement aan The New York Times heeft Wintour nu op de heisa gereageerd. Daarin zegt ze dat er geen ‘formele overeenkomst' was over welke foto nu precies gebruikt moest worden. “We hebben de reacties op de cover gehoord en we begrijpen het. We willen alleen maar herhalen dat het absoluut niet onze bedoeling was om het belang van de ongelooflijke overwinning van de vicepresident op enige wijze naar beneden te halen”, klinkt het verder. “Toen beide foto’s aankwamen, vonden wij allemaal heel erg dat het minder formele portret van de verkozen vice-president de tijd waarin we leven echt weerspiegelde. Juist omdat ze er heel toegankelijk en authentiek uitziet, iets wat een van de speerpunten is van de Biden/Harris-regering."

In een interview in de podcast ‘Sway’ voegt de hoofdredacteur er bovendien aan toe dat Harris haar eigen outfit uitkoos. “Ze heeft een erg duidelijk stijlgevoel. Ik kan me niet voorstellen dat iemand vindt dat deze cover geen positiviteit uitstraalt. Het is een beeld van een vrouw die controle heeft over haar leven en die ons het leiderschap gaat brengen waar we zoveel nood aan hebben. En voor mij is het bovendien een erg belangrijk maar positief statement over vrouwen in machtsposities."

