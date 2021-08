Angelina Jolie zit voor het eerst op Instagram: “Ze wil de stem van vrouwen en jongeren in Afghanistan versterken”

CelebritiesZe was tot voor kort nergens te vinden op sociale media, maar Angelina Jolie (46) trekt nu naar Instagram met een brief die ze ontving van een Afghaanse vluchteling. De Oscar-winnende actrice wil zich op die manier uitspreken over de onrust die er opnieuw heerst in het land en de vrouwen en kinderen die nu in groot gevaar verkeren.

Angelina Jolie werd vandaag lid van Instagram. Ze wijdde haar eerste bericht aan de huidige situatie in Afghanistan, nu talloze Afghanen in gevaar zijn door de opkomst van de taliban. “Dit is een brief die ik kreeg van een tienermeisje in Afghanistan”, schrijft de actrice bij een foto van een handgeschreven brief. “Op dit moment verliezen de mensen in Afghanistan de mogelijkheid om te communiceren via sociale media en om vrijuit te spreken. Daarom heb ik Instagram aangemaakt, om de verhalen van degenen die in deze wereld strijden voor hun fundamentele mensenrechten te delen.”

Jolie gaat verder met een verhaal over haar eigen ervaringen met Afghanistan. “Ik zat aan de grens van Afghanistan twee weken voor 9/11, waar ik Afghaanse vluchtelingen ontmoette die de taliban waren ontvlucht. Dat was twintig jaar geleden. Het is misselijkmakend om te zien hoe Afghanen opnieuw ontheemd raken uit angst en onzekerheid die hun land in hun greep houden. Om zoveel tijd en geld te spenderen, om bloed te vergieten en levens te verliezen en dan tot dit resultaat te komen, is een mislukking die bijna niet te begrijpen is.” Jolie staat erom bekend zich erg in te zetten voor mensenrechten. Daarnaast is ze ook gezant voor de Verenigde Naties.

Lees verder onder de foto.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Decennialang toezien hoe Afghaanse vluchtelingen - die tot de meest capabele mensen ter wereld behoren - als een last worden behandeld, is ook misselijkmakend. Wetende hoeveel zij voor zichzelf zouden kunnen doen, als zij de middelen hadden en het respect kregen. Ik ontmoette zoveel vrouwen en meisjes die niet alleen een opleiding wilden, maar er ook voor vochten”, vervolgt de actrice. “Net als anderen die zich inzetten, zal ik ze niet mijn rug toekeren. Ik zal blijven zoeken naar manieren om te helpen. En ik hoop dat jullie me zullen vergezellen.”

Een vriendin van Jolie vertelt aan People waarom de moeder van zes het tijd vond om gebruik te maken van sociale media. “Angie voelde zich genoodzaakt om naar sociale media te trekken om op die manier de stem van vrouwen en jongeren in Afghanistan te versterken.” Afghanistan werd vrijwel onmiddellijk door de taliban ingenomen toen de Amerikaanse troepen - die de taliban op afstand hebben gehouden - er na twintig jaar vertrokken.

LEES OOK: