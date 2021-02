Angelina Jolie verkoopt peperduur cadeau van Brad Pitt

Celebrities Julia Roberts had een heel speciale eis voor ze wilde verschij­nen in ‘Friends’

1 februari Naar aanleiding van de 25ste verjaardag van de ‘Friends’-aflevering ‘The One After The Superbowl’ waarin Julia Roberts (53) een gastrol speelde, doen enkele medewerkers van de sitcom hun boekje open in Hollywood Reporter over wat er toen in die periode gebeurd is. “Julia Roberts had enkele eisen voor ze wilde mee doen en tijdens de opnames flirtte ze erop los met Matthew Perry (51).”