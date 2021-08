Angelina Jolie verbreekt Instagram-record: 2 miljoen volgers op drie uur tijd

Celebrities 30 jaar na ‘Home Alone’ duikt Macaulay Culkin op in ‘American Horror Story’

17 augustus Zijn carrière begon veelbelovend toen hij in 1990 als kindsterretje doorbrak als Kevin in ‘Home Alone’, maar na zijn hoogdagen verdween Macaulay Culkin in de vergetelheid. Een rolletje hier, een rolletje daar, maar een echte blockbuster zat er niet meer in. Tot nu, want de acteur duikt op in het tiende seizoen van de veelbekeken serie ‘American Horror Story’. In de trailer is te zien hoe Culkin niet meer lijkt op dat schattige jongetje van destijds.