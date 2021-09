Angelina Jolie: “Tijdens huwelijk met Brad Pitt vreesde ik voor de veiligheid van mijn gezin”

Dat vertelt een merkwaardig openhartige Jolie in gesprek met de Britse krant The Guardian, naar aanleiding van haar aankomende en veelbetekenende boek ‘Know Your Rights and Claim Them: A Guide for Youth’. Zo reageert ze op de vraag waarom ze dat boek geschreven heeft met het volgende: “Ik had nogal een ervaring in de Verenigde Staten met mijn eigen kinderen en ik dacht aan de mensenrechten en kinderrechten.” Maar wat er precies gebeurde waarom ze vreesde voor de rechten van haar eigen kroost, kan ze naar eigen zeggen niet kwijt: “Ik... ik zit nog steeds verwikkeld in mijn eigen juridische situatie. Daar kan ik niet over praten.”

Ook als de journalist van The Guardian opmerkt dat er al zoveel inkt is gevloeid over de scheiding dat het moeilijk is om de feiten van de verzinsels te onderscheiden, reageert Angelina dat ze “gezworen heeft te zwijgen.” Maar toch laat de actrice wel degelijk in haar kaarten kijken: Jolie krijgt de vraag om te knikken als ze het heeft over haar eigen scheiding en de beschuldigingen tegen Brad wegens wangedrag, waarna zij dat effectief bevestigt. “Of ik vreesde voor de veiligheid van mijn kinderen? Ja, voor mijn gezin. Mijn gehele gezin.”

Ondertussen kwam aan het licht dat Maddox geen banden meer wil met zijn vader, nadat het drie jaar geleden tot een handgemeen zou gekomen zijn. Dat gebeurde naar verluidt tijdens een vlucht in hun privéjet. Het was voor Angelina naar eigen zeggen heel pijnlijk hoe ze op het wereldtoneel streed voor de rechten van kinderen, terwijl diezelfde rechten in haar eigen omgeving werden aangetast. “Vaak herken je iets niet op een persoonlijke manier, vooral als je focus ligt op de grootste wereldwijde onrechtvaardigheden. Omdat al het andere dan kleiner lijkt. Het is zo moeilijk. Ik zou graag in staat zijn om deze discussie te voeren en het is zo belangrijk...”, zegt Angelina, die na wat aarzelen toch haar zin afmaakt: “Ik ben niet het soort mens dat lichtvaardige beslissingen neemt. Het heeft veel van mij gevraagd om in een positie te komen waarin ik voelde dat ik moest scheiden van de vader van mijn kinderen.”

Wat voorafging

Angelina vroeg in 2016 de scheiding aan na een huwelijk van twee jaar. Ze waren toen wel al twaalf jaar samen. Samen hebben ze zes kinderen, waarvan de oudste drie zijn geadopteerd. Angelina en Brad zijn nog niet officieel gescheiden, maar werden vorig jaar wel door de rechter officieel single verklaard.

Enkele weken geleden behaalde Angelina Jolie nog een grote overwinning in de strijd om de voogdij over de kinderen. De actrice had een verzoek ingediend om de rechter die over de voogdijzaak besliste, John Ouderkirk, van de zaak te laten halen omdat hij partijdig zou zijn. Ouderkirk zou namelijk een zakelijke relatie hebben met een van de advocaten van Brad. Enkele rechters gaven haar daarin gelijk, waarna Ouderkirk van de zaak werd gehaald. Dat betekende ook dat een eerdere uitspraak van de rechter, waardoor Pitt meer tijd met z’n vijf minderjarige kinderen mocht doorbrengen, teruggedraaid werd.

