Angelina Jolie nu al voor een derde keer gespot met The Weeknd

Angelina Jolie en The Weeknd waren wel niet met hun tweetjes op het concert, want voor de gelegenheid had de actrice ook haar twee dochters Zahara (16) en Shilo (15) meegenomen. Volgens een insider is hun relatie dus niet alleen maar vriendschappelijk. Het is wel niet de eerste keer dat The Weeknd de kinderen van Angelina Jolie leert kennen. Ook haar zoon, Pax (17), zou de Canadese zanger al ontmoet hebben. Het drietal werd namelijk gespot terwijl ze samen aan het lunchen waren in New York. Volgens bronnen is Pax bovendien ook een grote fan van de zanger. “Ze konden het heel goed met elkaar vinden, hij was duidelijk erg enthousiast”, klonk het achteraf bij een bron.