Angelina Jolie krijgt veel steun van haar 6 kinderen: “Ze checken regelmatig of het wel goed met me gaat”

“Ik heb zes erg capabele kinderen”, aldus een trotse Angelina Jolie, die op dit moment promo aan het voeren is voor haar nieuwe film ‘Those Who Wish Me Dead’. Maddox (19), Pax (17), Zahara (16), Shiloh (14) en tweeling Knox and Vivienne (12) zijn sinds haar scheiding een enorme steun geweest. “Ze zorgen zo goed voor mij, we zijn een echt team. Ik ben zo, zo blij dat ik hun moeder mag zijn. Het zijn gewoon coole mensen”, lacht ze. “Ze checken constant of ik wel oké ben. Dat vind ik erg lief van ze.”