Angelina Jolie is weer aan het daten: “Ze is verloren tijd aan het inhalen”

CelebritiesAngelina Jolie (46) zou zich na lange tijd weer op de datingmarkt hebben begeven. In de afgelopen weken werd ze meermaals gespot met haar ex-man Jonny Lee Miller (48) en de Canadese zanger The Weeknd (31). Of ze ook effectief samen is met een van beiden is nog niet bekend. Wat wel bekend is, is dat ze zich goed amuseert.

De actrice was jarenlang samen met acteur Brad Pitt (57) nadat ze elkaar hadden leren kennen op de set van hun film ‘Mr. & Mrs. Smith’. Maar hun sprookje bleef niet duren en in 2016 vroeg Angelina de scheiding aan. Sindsdien is de actrice single, maar daar lijkt nu stilaan verandering in te komen. Volgens vrienden probeert Angelina de ‘verloren tijd’ van haar vrijgezellenbestaan in te halen en vindt ze het ‘spannend’ om nieuwe mensen te ontmoeten. Ze voegden eraan toe dat er “geen druk is of verwachtingen op dit moment. Ze heeft gewoon een hoop plezier, en Angelina geniet er echt van.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Angelina Jolie en Brad Pitt, aka Brangelina, in betere tijden. © AFP

De bronnen voegen ook toe dat Angelina het druk heeft gehad sinds haar echtscheiding met Brad en dat ze geen interesse toonde in daten: “Ze was jarenlang na de scheiding niet geïnteresseerd in daten. Ze was zo druk bezig met haar kinderen en haar carrière dat ze er ook gewoon geen tijd voor had.” Hoewel Jolie en Pitt in 2016 uit elkaar gingen, waren ze pas in 2019 wettelijk gescheiden. Ze delen de voogdij over hun zes kinderen Pax (17), Zahara, (16), Shiloh (15) en tweeling Knox en Vivienne (12). Zoon Maddox (20) is meerderjarig.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Angelina Jolie met haar kinderen Maddox, Vivienne, Zahara, Shiloh en Knox op de première voor de film 'Eternals' in Los Angeles, Californië. © REUTERS

Toch doet de superster het nog rustig aan en houdt ze het voorlopig casual. De bron vertelt: “Ze heeft nooit een tijdsdruk gezet of formele verwachting gehad over wanneer haar relatiestatus zou veranderen. Het moest natuurlijk komen, en dat is precies wat er nu aan het gebeuren is.”

Jolie werd vorige week met ex-echtgenoot Jonny Lee Miller gezien in Beverly Hills. De Oscar-winnares en Miller waren getrouwd van 1996 tot 1999 nadat ze elkaar voor het eerst ontmoetten tijdens de opnames van hun thriller ‘Hackers’ in 1995. Het paar werd in juli dit jaar opnieuw aan elkaar gelinkt toen Angelina werd gespot aan het appartement van Jonny met een dure fles wijn in haar handen. Ze werd een paar uur later opnieuw gespot toen ze het appartement weer verliet.

Volledig scherm Jolie aan het appartement van Miller. © rv

Maar het zijn vooral haar dates met zanger The Weeknd die de geruchtenmolen op volle toeren laten draaien: “Zowel Angelina als Abel (de echte naam van The Weeknd) vertellen mensen dat ze gewoon vrienden zijn, maar degenen die hen kennen denken dat er iets romantisch aan de hand is. Ze voelt zich zeker warmer worden bij Abel. Hij is erg charmant en doet zijn uiterste best om indruk op haar te maken.” Zowel Angelina als The Weeknd hebben nog niet gereageerd op de geruchten.

Volledig scherm Angelina Jolie en The Weeknd werden samen gespot na een etentje. © BACKGRID