Angelina Jolie en zoon Maddox vertrekken naar Zuid-Korea

Angelina Jolie (45) laat haar ex Brad Pitt ver achter zich. Ook letterlijk, want de actrice is samen met haar oudste zoon Maddox (19) teruggekeerd naar Zuid-Korea. Daar zit hij namelijk op school.

Maddox studeert biochemie aan de Yonsei University in Seoul, met Koreaans en Russisch als bijvakken. Hij is samen met zijn moeder teruggekeerd naar Zuid-Korea om er aan zijn tweede schooljaar te beginnen. Maddox volgde al een tijdje digitaal les vanwege de coronapandemie, maar in Seoul zou er vanaf april weer face-to-face worden onderwezen.

Angelina en Maddox hebben de Verenigde Staten verlaten na een heftige getuigenis van Maddox tegen zijn vader, Brad Pitt (57). Angelina en haar zoon proberen te bewijzen dat Brad Maddox mishandelde. Als de rechter hen gelooft, krijgt Jolie waarschijnlijk de volledige voogdij over al hun kinderen. Naast Maddox zijn er namelijk nog Zahara (16), Pax (17), Shiloh (14) en de tweeling Knox and Vivienne (12). Ook zij hebben een getuigenis afgelegd, maar dan wel bij een kinderpsycholoog en niet in de rechtbank, gezien zij nog minderjarig zijn.

Maddox liet de rechter weten dat hij geen band meer wil met zijn vader. Sterker nog, hij wil zijn achternaam laten veranderen van Jolie-Pitt naar simpelweg ‘Jolie’. Op niet-officiële documenten schrijft hij zijn naam op dit moment al zo.

De scheidingszaak van Brad en Angelina loopt al sinds 2016. Ook toen al beschuldigde zij hem van huiselijk geweld, maar niet veel later werd hij vrijgesproken. Nu is het afwachten of de nieuwe getuigenissen van de kinderen daar verandering in brengen. Brad ontkent alle beschuldigingen met klem en vreest dat Angelina alle kinderen zal meenemen naar het buitenland als ze de zaak wint.

Volledig scherm Maddox op zijn campus. © Photo News

