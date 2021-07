Angelina Jolie en The Weeknd samen gespot op restaurant in Los Angeles

CelebritiesAngelina Jolie (46) en The Weeknd (31) werden afgelopen woensdag samen gezien tijdens een gezellig avondje uit in Los Angeles. Ze werden gefotografeerd bij het verlaten van een restaurant.

Angelina Jolie had een trenchcoat en een zwart mondmasker aan toen ze naar buiten stapte. The Weeknd, wiens echte naam Abel Tesfaye is, liep achter haar en droeg een blauwe jeans en een bijpassende jeansjas. De twee kennen elkaar al een tijdje. In april kondigde de zanger aan dat hij samenwerkte met het Amerikaanse Wereldvoedselprogramma en bijna 1 miljoen euro doneerde aan hulpacties in Ethiopië, waar onrust heerst. Ook Angelina is erg begaan met de toestand in Ethiopië. In 2005 adopteerde Jolie haar dochter Zahara (16) uit Ethiopië en heeft sindsdien het Zahara-programma gelanceerd, dat meisjes in het Oost-Afrikaanse land helpt.

Jolie heeft schrik dat Zahara uitgesloten zal worden door ‘het huidige systeem in de maatschappij’. Dat zei ze vorig jaar in een interview met Harper’s Bazaar, waarin ze gevraagd werd naar haar mening over de Black Lives Matter-beweging. “Wereldwijd zijn er 70 miljoen mensen die hun thuis moesten ontvluchten wegens oorlog of de vervolging. Ook in Amerika is er nog sprake van racisme en discriminatie. Een systeem dat mij beschermt, maar mijn dochter niet - of eender welke andere man, vrouw of kind op basis van hun huidskleur, daar kán ik niet mee akkoord gaan.”

Volledig scherm Angelina Jolie aan het shoppen met dochter Zahara in New York. © Reporters / Splash

New York

Dit zou Jolie haar laatste uitstapje geweest zijn, bijna een maand nadat ze wat tijd in New York City had doorgebracht met haar zes kinderen: Maddox (19) Pax (17) Zahara (16), Shiloh (15) en de 12-jarige tweeling Vivienne en Knox. “De kinderen groeien op en zijn zo close”, vertelde een bron vorige maand aan People. “Ze bezochten tijdens de reis enkele musea en restaurants en hadden een leuke tijd.”

De ‘Tomb Raider’-actrice heeft net een jarenlange rechtszaak met haar ex Brad Pitt achter de rug, al raakte onlangs bekend dat ze beroep aantekende tegen de beslissing van de rechter. Die had namelijk geoordeeld dat het koppel gedeelde voogdij kreeg over hun kinderen en daar was Jolie het niet mee eens.

Johny Lee Miller

Tijdens die trip in New York heeft Angelina volgens verschillende weekbladen ook een bezoekje gebracht aan het appartement van Jonny Lee Miller (48), de Britse acteur met wie ze tussen 1996 en 1999 gehuwd was. Ze werd door paparazzi aan de ingang van z’n flatgebouw gespot zonder beveiligingsagent en met een fles wijn onder de arm. Vervolgens zouden de twee genoten hebben van een intiem etentje, dat een drietal uur in beslag heeft genomen.

Jolie en Miller waren drie jaar met elkaar getrouwd, van 1996 tot 1999. De vonk sloeg over op de set van de misdaadprent ‘Hackers’, voor beiden hun eerste grote filmrol. In latere interviews liet de ‘Maleficent’-actrice steevast weten dat ze erg genoten had van haar tijd met Jonny, ondanks de breuk. “De scheiding in 1999 was wellicht het domste dat ik ooit in m’n leven gedaan heb”, liet ze zelfs optekenen in 2004. Ook Miller sprak met lovende woorden over Jolie en vertelde regelmatig dat ze nog steeds een goede band hebben. “Maar ik ga daar verder geen details over geven”, zei hij in 2017, toen Jolie net gescheiden was van Pitt.

