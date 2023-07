Angelina Jolie en Brad Pitt blijven maar kibbelen om Franse wijngaard: acteur zou zich als “een klein kind” gedragen hebben

CelebritiesHet laatste woord over Château Miraval, de wijngaard van Angelina Jolie (48) en Brad Pitt (59), is nog lang niet gezegd. In nieuwe rechtbankdocumenten, die afgelopen maandag ingediend werden door de actrice, drijft Jolie nu de spot met haar ex-man. “Hij is een acteur, geen wijnboer.”

De Amerikaanse acteur profileerde zich in de afgelopen jaren als een echte wijnkenner. “Ik ben voortaan een wijnboer”, klonk het bijvoorbeeld in 2014 in ‘Wine Spectator’. “Ik vind het interessant om meer te weten te komen over de streek en te ontdekken welk veld het meest geschikt is voor een bepaalde druivensoort. Gaan we vandaag plukken? Hoe is de zuurtegraad. Gaat het regenen? Het is voor mij echt al een leerproces geweest.” Daarnaast gaf Pitt ook mee dat hij in de maanden na de oogst “graag gaat wandelen over het landgoed”.

Uit op geld

Uitspraken waar zijn ex-vrouw Angelina duidelijk niet over te spreken is. In nieuwe rechtbankdocumenten drijft de actrice de spot met haar ex-man. In haar ogen is Pitt allesbehalve een wijnboer of -kenner. “Hij heeft de wijngaard bezocht om er het werk van anderen te bewonderen. Meer niet”, aldus de actrice. Het idee dat de acteur “een wijnkenner” is, is volgens Jolie dan ook “compleet belachelijk”. “Hij is een acteur, geen wijnboer.”

Volledig scherm Château Miraval, de wijngaard van Angelina Jolie en Brad Pitt. © Photo News

De juridische documenten bouwen op hun beurt verder op eerdere claims van Brad Pitts advocaten. Zij beweren dat Jolie’s beslissing om haar aandeel van de Franse wijngaard te verkopen nefast is voor de acteur, die in de afgelopen jaren “ontzettend veel van zichzelf in het bedrijf gestoken heeft”. Het idee dat Brad Pitt verantwoordelijk is voor het succes van Château Miraval is volgens Angelina Jolie echter “compleet belachelijk”. “In de jaren dat hij het bedrijf ‘opgebouwd’ heeft, verscheen hij in tientallen films. Om nog maar te zwijgen over de talloze promotionele optredens zoals filmpremières en het bijwonen van feestjes in Hollywood.”

Klein kind

De Amerikaanse actrice is daarnaast ook van mening dat Brad Pitt alleen maar uit is op geld. Volgens Jolie heeft haar ex-man de winst van de wijngaard gebruikt voor zijn persoonlijke projecten. Zo zou hij een deel van de opbrengst gebruikt hebben om een opnamestudio te renoveren. In de rechtbankdocumenten deelt Jolie ook nog een laatste steek uit aan het adres van haar voormalige partner. Na haar beslissing om haar aandeel van Château Miraval te verkopen, heeft Pitt zich in haar ogen als “een klein kind” gedragen.

