Angela Lansbury ontvangt oeuvreprijs bij uitreiking Tony Awards

De jury kent de oeuvreprijs toe aan de 96-jarige actrice omdat volgens hen haar bijdragen aan de theaterwereld ‘overweldigend’ zijn. “Vanaf haar doorbraak in ‘Mame’ tot aan haar iconische optredens in ‘Deuce’, ‘Sweeney Todd’ en recent ‘A Little Night Music’ heeft mevrouw Lansbury ons een leven lang aan onvergetelijke momenten bezorgd", zegt de jury over hun keuze voor de actrice.

Lansbury maakte in 1957 haar debuut op Broadway in de voorstelling Hotel Paradiso. Ze won haar eerste Tony in 1966 voor haar rol in ‘Mame’. Ook kreeg ze de belangrijkste Amerikaanse theaterprijs in 1969, 1974, 1979 en in 2009. Bij het grote publiek werd de Brits-Amerikaanse actrice vooral bekend door haar rol van tv-detective Jessica Fletcher in ‘Murder, She Wrote’ en haar vertolking als Mrs. Potts in de Disneyfilm Beauty and the Beast.