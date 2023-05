Andy Verbauwhede was de vaste privéchauffeur van Tina Turner in België: “Ik was verantwoordelijk voor haar veiligheid”

De West-Vlaamse Andy Verbauwhede was de vaste privéchauffeur van Tina Turner toen ze in België was. Hij heeft een taxi- en limousine-imperium met vertakkingen tot in Cannes en Monte Carlo.“Het was een privilege om haar te vervoeren”, klinkt het bij hem. “In de jaren negentig kwam ze regelmatig naar ons land. Ik werd destijds uitgekozen als haar vaste chauffeur”, legt hij uit. “Ze was bijzonder sympathiek. Toen ik haar voor het eerst ontmoette, zei ze meteen: “You can call me Tina”, en zo was de toon meteen gezet. Ze stelde me vragen over mijn familie en over Brussel. Dat vond ze een zeer mooie stad.”