André van Duin (76) werd gechanteerd over zijn ‘grote geheim’: “Opgelucht dat verdachte is opgepakt”

In februari deed André van Duin aangifte van afdreiging. Aanleiding waren valse beschuldigingen aan het adres van de komiek, onder meer op sociale media. Hij werd gechanteerd tot het betalen van een groot geldbedrag. Wat het grote geheim was waarmee Van Duin werd gechanteerd, is nooit duidelijk geworden. En dat blijft zo, want er komt geen rechtszaak. Omdat Van Duin de excuses van de verdachte heeft aanvaard, heeft het Openbaar Ministerie (OM) beslist om de klacht niet verder te behandelen. De verdachte moet zich wel aan een aantal voorwaarden houden, met een proeftijd van twee jaar.

Van Duin is opgelucht dat de zaak tot een einde is gekomen. “In deze tijd kan iedereen op sociale media van alles over iedereen roepen en beweren. Een valse beschuldiging of een verzinsel kan hierdoor in korte tijd veel aandacht krijgen”, vertelde de presentator daar eerder over. “Met het gevaar dat zo’n onwaarheid wordt overgenomen door juicekanalen of social media. De volgende stap is dan dat het verzinsel als een ‘mogelijke waarheid’ een eigen leven gaat leiden. Ik hoop dat deze zaak duidelijk maakt dat bekende personen in deze digitale tijd niet vogelvrij zijn verklaard. Dat maakt de wijze waarop het OM deze zaak heeft afgehandeld duidelijk. Daarvoor ben ik het OM zeer erkentelijk.” Van Duin wenst verder niet op de zaak in te gaan.