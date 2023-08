“André mag van haar ook met andere vrouwen naar bed”: Sarah Van Soelen haalt uit naar Monique Westenberg

Celebrities Robert De Niro viert 80ste verjaardag en werd alwéér vader: “Een kameleon in zijn werk en in de liefde”

Deze week wordt Robert De Niro 80, maar in april kreeg hij van zijn vriendin Tiffany Chen (45) al een prachtig cadeau: hun dochtertje Gia, zijn zevende kind. Op latere leeftijd vader worden is iets wat hij gemeen heeft met die andere Amerikaanse acteur, Al Pacino. Die verwelkomde in juni op zijn 83ste zoontje Roman. Het is overigens niet het enige wat de twee met elkaar gemeen hebben. Naast gescheiden ouders, een Italiaanse afkomst en meerdere maffia-filmrollen delen ze ook hun geboortestad: New York. Weekblad ‘Story’ maakt een reeks over ‘Oude vrienden, jonge vaders’.