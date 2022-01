Andre Leon Talley, voormalige hoofdredacteur van Vogue en bekend uit ‘America’s Next Top Model’, overleden

Talley speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van Vogue. Hij werkte zich op bij het tijdschrift en werd nieuwsdirecteur in 1983. Vijf jaar later klom hij opnieuw op en kreeg hij de titel van creatieve directeur van Vogue. Later werd hij de grote baas van het magazine, maar in 2013 verliet hij het bedrijf. Talley was ook de stylist van de voormalige Amerikaanse president Barack Obama en zetelde in de jury van ‘America’s Next Top Model’.