Anastacia geniet van qualitytime met Natalia’s kinderen: “Ik hou heel veel van jullie”

Emotionele ontmoeting

De twee popzangeressen leerden elkaar kennen tijdens de Sportpaleisshows ‘Natalia meets Anastacia’ in januari 2011. Sinds hun eerste ontmoeting klikte het meteen. Niet alleen op muzikaal vlak, maar ook achter de schermen konden ze het goed met elkaar vinden. Natalia twijfelde niet lang toen ze een meter zocht voor haar eerste kind Bobbi-Loua in 2020. Door de afstand en pandemie kon Anastacia haar metekind echter lang niet zien, behalve via videocalls. Daar bracht James Cooke eind 2021 verandering in toen hij Anastacia uitnodigde tijdens ‘James, de musical’ met Natalia als gast. Het werd een bijzonder emotionele ontmoeting. Anastacia heeft zelf geen kinderen. Nadat twee keer borstkanker werd vastgesteld besloot de zangeres geen kinderen te willen en zich te focussen op haar muzikale carrière. De Amerikaanse popzangeres gaat al een tijdje als single door het leven. Ze huwde eerder bodyguard Wayne Newton, maar dat sprookje was na drie jaar alweer voorbij.

Verrassingsoptreden

De hartsvriendinnen staan nog steeds regelmatig samen op het podium. Twee zomers geleden brachten Natalia en Anastacia een prachtig duet tijdens BuikRock in Deerlijk en in oktober vorig jaar was Natalia een geslaagde verrassingsact tijdens het concert van Anastacia in de Antwerpse Roma. Fans hopen dat Natalia haar goede vriendin in het najaar zal vergezellen op het podium van de 37ste editie van ‘Night of the Proms’ in het Antwerpse Sportpaleis.