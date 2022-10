Ana de Armas breekt door dankzij omstreden Marilyn Monroe-film: “De voorbereidingen waren een marteling”

CelebritiesZe was al Bondmeisje in de laatste 007-film en is een van de ex-vriendinnen van acteur Ben Affleck (50), maar met haar vertolking van de iconische Marilyn Monroe in de Netflix-prent ‘Blonde’ zet Ana de Armas (34) zich pas écht op de kaart. Het was een rol die de Cubaanse actrice vanwege haar afkomst nooit dacht te strikken, al veranderde haar doorzettingsvermogen alles. Toch verliepen de voorbereidingen niet zonder slag of stoot. “Marilyn was tijdens de opnames bij ons.”