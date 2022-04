Amy Schumer met de dood bedreigd na Oscargrap

Schumer vertelde woensdag in de radioshow van Howard Stern dat enkele mensen haar grap over het Oscargenomineerde echtpaar Kirsten Dunst en Jesse Plemons niet konden waarderen. Tijdens de act, die was ingestudeerd en waarvan de acteurs op de hoogte waren, deed Schumer alsof ze dacht dat Dunst een zogenaamde 'seat filler' was, iemand die tijdens de ceremonie een stoel bezet houdt als een genodigde even naar het toilet of ergens anders is. "Hun houding was: wie denk jij wel niet dat je bent om Kirsten Dunst zo respectloos te behandelen", aldus Schumer over de dreigers.