Amper één jaar oud, maar zoontje van Lil' Kleine krijgt stapel bankbiljetten cadeau: “Zakgeld voor in Dubai”

CelebritiesDat de Amsterdamse rapper Lil’ Kleine (26) nogal gesteld is op luxe, kan niet worden ontkend. Hij draagt enkel labels van designers, bestelt naar eigen zeggen graag 50 flessen champagne op één avond en trekt steevast van hot naar her in de duurste sportwagens. Nu weet Lil’ Kleine zijn volgers opnieuw te verbazen: op Instagram is te zien hij een stapel biljetten van 50 euro aan zijn éénjarige zoontje Lío Zion geeft.

Of er nu wereldwijd sprake is van de coronacrisis of niet, rapper Lil’ Kleine heeft zijn biezen gepakt en is met zijn zoontje naar Dubai getrokken. Bij een snoepreisje hoort uiteraard wat zakgeld: in een video die hij op Instagram deelde is te zien hoe hij een stapel met briefjes geef aan zijn zoontje, die overigens een schattig maar duur Tommy Hilfiger-pakje droeg.

Volledig scherm Hij is amper één jaar oud, maar het zoontje van Lil' Kleine wordt nu al verwend met stapel cash. © Instagram

Zijn volgers reageren verbaasd op de filmpje. Al is het lang niet de eerste keer dat Lil’ Kleine alle aandacht naar zich toetrekt met zijn uitgaven. Ooit bestelde hij tijdens een feestje 150 oesters, enkel omdat dat er mooi uit zou zien op de foto’s. Hij at er 35 van. Elke maand lost hij 3.000 euro af om zijn hypotheek af te betalen, voor een huis dat één miljoen kost. “Dat betaal ik lachend, zo duur zijn mijn schoenen”, zei hij er toen zelf over.

“Ik denk dat veel jonge gasten dat leuk vinden, maar zij hebben het geld niet. Moet ik me dan verstoppen omdat ik het wél heb? Ik trek me er geen moer van aan”, reageerde hij ook nog. Jorik Scholten, zoals de rapper in het echt heet, komt uit de Amsterdamse wijk de Jordaan, maar wil ook niet langer met mensen uit die buurt omgaan. “Ik ga liever om met iemand die nette kleding kan betalen dan met een of andere rare snuiter die het snot uit z’n neus vreet.” Waar hij tegenwoordig wel ‘minder’ aan uitgeeft, zijn verkeersboetes. Waar hij daar vroeger nog 4000 euro per maand aan betaalde, is dat nu nog maar 2000 euro. “Ik werk eraan, oké?”

