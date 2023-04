Amerikaanse zangeres klaagt Backstreet Boy Nick Carter aan wegens aanranding: “Hij dwong mij om hem oraal te bevredigen”

In rechtbankdocumenten, die de Amerikaanse entertainmentwebsite ‘TMZ’, te pakken kreeg, beweert Schuman dat de Backstreet Boys-zanger haar in 2003 gedwongen heeft om hem oraal te bevredigen. Melissa was op het moment van de feiten 18 jaar oud. Nick Carter was er destijds al 22. Vervolgens zou Carter haar tegen haar wil ontmaagd hebben. Naar eigen zeggen had ze de zanger verteld dat ze maagd wilde blijven tot het huwelijk.

Tweede poging

Melissa Schuman klaagde de Amerikaanse zanger al een eerste keer aan in november 2017. De hele heisa rond Harvey Weinstein was voor de voormalige Dream-zangeres destijds de aanleiding om haar verhaal te doen. Nadien diende ze ook een officiële klacht in tegen Carter bij het politiedepartement van Santa Monica. Het zogenaamde District Attorney’s Office besloot op hun beurt echter om de zaak niet voor het gerecht te brengen omdat de feiten reeds verjaard waren. Dankzij een wet van de Amerikaanse staat Californië, die begin dit jaar in het leven werd geroepen, krijgt de zangeres echter een tweede kans om haar verhaal te vertellen.

KIJK. Fan Shannon Ruth beschuldigt Nick Carter van verkrachting

Nick Carter heeft de beschuldigingen van Schuman op zijn beurt al verschillende keren ontkend. In februari diende de Amerikaanse zanger ook zelf een klacht in tegen de voormalige Dream-zangeres. Daarnaast klaagde hij ook Shannon Ruth, de fan die hem aanklaagt wegens verkrachting, aan. In zijn aanklacht schrijft de zanger dat de twee vrouwen besloten hebben om tegen hem samen te spannen. Als gevolg sleept hij het tweetal nu voor de rechter wegens laster en afpersing. “Het is niet de eerste keer dat Melissa Schuman met dit verhaal naar buiten komt”, aldus Liane K. Wakayama, de advocate van Nick Carter in het Amerikaanse ‘Page Six’. Ze deed het al een keertje in 2017. Toen klopte er al niets van haar verhaal en ook nu is het nog steeds volledig verzonnen.”

PR-stunt

Volgens Wakayama maakt Schuman bovendien ook weinig kans om te winnen. “Haar verhaal is niet alleen voorspelbaar, maar ook nog eens zielig”, klinkt het verder nog. “Maar deze PR-stunt zal Nick er niet van weerhouden om mevrouw Schuman te vervolgen voor de immense pijn die ze reeds veroorzaakt heeft.” De voormalige Dream-zangeres blijft echter bij haar verhaal. “Ik heb al ontzettend veel kritiek gekregen en het enige wat ik gedaan heb, is opkomen voor mezelf. En dat zal ik blijven doen ook.” Ze vervolgt: Het is tijd dat machtige figuren uit de muziekwereld beseffen dat ze het zich niet langer kunnen veroorloven om zich te gedragen als seksuele roofdieren. Ik ben vastberaden om van de muziekindustrie een veiligere plek te maken.”

