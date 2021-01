Amerikaanse rapper YFN Lucci wordt gezocht voor moord

Op 10 december 2020 werd de 28-jarige James Adams teruggevonden in Atlanta, met een schotwond in het gezicht. De man overleed later aan zijn verwondingen. Rond dezelfde tijd kwam een tweede slachtoffer van een schietpartij aankloppen bij een plaatselijk brandweerstation. Deze man bleef wel in leven. De politie gaat ervan uit dat beide schietpartijen aan elkaar gelinkt zijn. Twee mannen, Ra’von Boyd (23) en Leroy Pitts (17), werden in Miami al aangehouden voor de feiten, maar de politie heeft nu ook een beloning van 5.000 dollar (4.117 euro) uitgeloofd voor wie informatie kan verschaffen over de verblijfplaats van Rayshawn Bennett, beter gekend als YFN Lucci. De rapper wordt beschuldigd van moord, zware geweldpleging, deelname aan criminele straatbendes en het gebruik van wapens. Wat z'n rol precies is in de zaak, is niet bekend. Een woordvoerder van de rapper wilde niet reageren op de feiten.