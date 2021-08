Amerikaanse rapper T.I. opgepakt na fietsincident in Amsterdam

Celebrities Schermen, roeien of schoon­sprin­gen: deze sterren hadden (bijna) een Olympische carrière

29 juli Driewerf hoera (nou ja), want all things sport zijn dankzij de Olympische Spelen weer volop aanwezig. Wie dacht om zulke prestaties op deze showbizzpagina te ontlopen, is eraan voor de moeite. Heel wat internationale sterren mikten immers - de ene met wat meer succes dan de andere - ooit op Olympisch Goud. Wij zetten de meest opvallende namen op een rijtje. Van hier tot in Tokio, jawel.