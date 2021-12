“Amerikaanse rapper Drakeo the Ruler overleden na steekpartij op festival”

Drakeo the Ruler is een grote naam in het hiphop-milieu in de Verenigde Staten. De man zou normaal dit weekend optreden op het populaire Once Upon A Time in LA Festival, maar net voor z'n show liep het mis. Volgens de politie brak er zaterdag rond half negen 's avonds backstage een gevecht uit waarbij Darrell Caldwell, zoals de rapper officieel heet, werd gestoken in de nek. De 28-jarige artiest werd vervolgens in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.