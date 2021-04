Amerikaanse rapper DMX in ziekenhuis na overdosis

CelebritiesDe Amerikaanse rapper DMX (50) ligt in het ziekenhuis na een overdosis. Volgens verschillende bronnen is zijn toestand kritiek, maar is er wel nog enige hersenactiviteit merkbaar bij de man. Dat schrijft het Amerikaanse TMZ.

Earl Simmons, beter bekend onder zijn artiestennaam DMX, werd op vrijdag overgebracht naar een ziekenhuis in White Plains, New York. De reden voor zijn opname is een overdosis drugs. Als gevolg van zijn overdosis heeft de Amerikaanse rapper vervolgens een hartaanval gekregen. Hoe het exact met hem gaat, is voorlopig nog niet geweten. Al ziet het er volgens zijn dokters niet goed uit.

Niet de eerste keer

DMX kampt al jaren met een drugsverslaving. In 2016 werd hij al eens bewusteloos aangetroffen op een parkeerplaats in New York. Agenten wisten hem destijds met succes te reanimeren en hij kreeg toen ook een injectie waarmee de effecten van zijn overdosis ongedaan werden gemaakt. Een woordvoerder van de Amerikaanse rapper zei destijds dat het om een astma-aanval ging, maar dat zouden ze alleen maar gezegd hebben om zijn overdosisverhaal te verbloemen.

Twee jaar later, in 2018, bleek uit een drugstest dat DMX nog steeds verslaafd was. Hij had zich nochtans vrijwillig laten opnemen in een afkickkliniek nadat er cocaïne en marihuana waren aangetroffen in zijn bloed. Uit de tweede drugstest, die ook positief was, bleek dat hij pijnstillers en cocaïne genomen had. In hetzelfde jaar moest hij uiteindelijk ook nog eens de gevangenis in wegens belastingfraude. De rapper werd initieel veroordeeld tot een straf van vier jaar en negen maanden, maar kwam na amper een jaar al vrij.

DMX genoot zijn grootste successen tussen 1997 en 2006, toen hij een platencontract had bij het befaamde Def Jam Recordings. De rapper werd zelfs gezien als de opvolger van de iconische Tupac. In 2015 vroeg hij het faillissement aan, hoewel hij bijna 30 miljoen platen had verkocht.

LEES OOK: