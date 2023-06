Amerikaanse rapper Big Pokey zakt plots in elkaar tijdens optreden en overlijdt

CELEBRITIES Kinderen van Kourtney Kardashian dolblij om zwanger­schap, reality­ster toont voor het eerst haar babybuik

Kourtney Kardashian (44) is in verwachting van haar eerste kindje met haar man Travis Barker (47). Iedereen is verheugd met het nieuws. Ook de drie andere kinderen van de realityster zijn dolblij dat er een broertje of zusje onderweg is. Dat vertelt een bron aan ‘People’.