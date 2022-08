Amerikaanse rapper A$AP Rocky aangeklaagd voor schietpartij

Celebrities Lisa Kudrow reageert op gebrek aan diversi­teit in ‘Friends’: “Ze schreven enkel over dingen die ze kenden”

De populaire sitcom ‘Friends’ kwam de voorbije jaren regelmatig onder vuur te liggen vanwege het gebrek aan diversiteit in de cast. De bedenker van de reeks, Marta Kauffman (65), bood daar al eerder haar verontschuldigingen voor aan. Nu springt actrice Lisa Kudrow (59) voor de makers in de bres. “Het is niet aan hen om over ervaringen van mensen met een andere huidskleur te schrijven”, klinkt het.

