Amerikaanse komiek Gilbert Gottfried (67) overleden

Grappen over tsunami kosten Amerikaan­se komiek job

Na 50 Cent maakt ook de Amerikaanse komiek Gilbert Gottfried het bont op Twitter met grappen over de aardbeving en tsunami in Japan. Maar in plaats van succes kostte het Gottfried zijn job. De man was jarenlang de stem achter de in de States iconische eend Aflac Duck die steevast opduikt in de reclamecampagnes van verzekeringsmaatschappij Aflac.

14 april