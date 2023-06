Amerikaanse bokser Jake Paul kondigt Netflix-docu aan met pikante foto

“Mijn leven is te zien sinds ik zestien was, maar mijn verhaal is nooit verteld”, schrijft Jake Paul bij een pikante foto, waarbij hij alleen twee bokshandschoenen draagt. ‘Untold’ is vanaf dinsdag één augustus te zien op Netflix. Het maakt deel uit van de reeks van ‘Untold’-documentaires die Netflix sinds 2021 produceert en uitzendt op het streamingplatform. Eerdere hits waren ‘Untold: Malice at the palace’ over een grote knokpartij in de NBA in 2004, ‘Untold: Breaking point’ met tennisser Mardy Fish en ‘Untold: Caitlyn Jenner’.