Amerikaanse actrice Cicely Tyson op 96-jarige leeftijd overleden

Celebrities Miljoenen volgers, maar ook een pak kritiek: dit is YouTube-fenomeen Jojo Siwa

28 januari Ze heeft 30 miljoen volgers op TikTok, 10 miljoen volgers op Instagram en is één van de honderd meest invloedrijke mensen ter wereld, maar bij ons is ze nog relatief onbekend. Jojo Siwa (17) ontketende deze week een kleine mediastorm toen ze op Twitter liet weten dat ze biseksueel is en iets later ook de politie over de vloer kreeg, maar wie is het alter ego van Joelle Joanie Siwa nu eigenlijk? En waarom is de tiener zo immens populair?