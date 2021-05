Amerikaanse acteur Steven Seagal voegt zich bij partij Rechtvaardig Rusland

De Amerikaanse acteur Steven Seagal, die in Rusland is ingeburgerd, is lid geworden van de partij Rechtvaardig Rusland. Dat meldt de Moskouse krant RBK, op gezag van de woordvoerster van de acteur. De partij zit in de oppositie in het parlement, maar geldt net als de communisten en de ultranationalisten als een oppositiepartij enkel in naam.