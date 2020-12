‘American Horror Story’-actrice verklapt: “Na mijn rol als sexy dienstmeid vroegen 3 acteurs me plots uit”

“Een paar heel erg interessante mensen vroegen me daarna mee uit", getuigt Alexandra Breckenridge over haar sexy rol in ‘American Horror Story’. Namen van de betrokken acteurs wil ze echter niet noemen. “Het leken gothic types. Laat ik het zo zeggen." Jared Leto is het alvast niet - dat ontkent de actrice alleszins met klem wanneer er achter wordt gepolst - maar ze verklapt wel dat twee van de drie geïnteresseerde mannen niet de minste waren. “Zeker een tien”, klinkt het. Of ze daarmee verwijst naar hun beroemdheid of hun uiterlijk, is niet helemaal duidelijk. “Er waren drie mannen die contact opnamen met mensen die ik kende", legt Alexandra, die ook bekend is van haar rollen in ‘The Walking Dead' en ‘This is Us’, uit. “Een ging naar m'n agent en zei: ‘Ik wil met haar samenwerken aan een project.' Waarop ik zei: ‘Zeg gewoon dat ik een vriendje heb.' En zij zeiden: ‘Dat hebben we gezegd, maar hij zegt dat het hem daar niet om te doen is.' Dus gaf ik toe om eens samen te vergaderen. Maar toen ik hem ontmoette, begon hij me te sms’en. Ik kon alleen maar denken: ‘Oh nee!’”